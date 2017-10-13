Написать статью про Google Tag Manager

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок249 просмотров

Необходимо написать статью про Google Tag Manager. Описать что это и краткое руководство по использованию. Объем 4-5 тыс. символов. В статье должно быть несколько изображений. Текст статьи - русский.

8 лет назад
novadesign
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать 20 статей околомобильной тематики

    Надо написать 20+ статей на тему мобильного оператора связи ( ключи выдаются). Оплата 50 руб за 1000 знаков. Есть источники с которых можно писать и примерный обьем который надо сделать к каждой статьей. 1. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно написать серию статей

    $10

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей. Требования к исполнителю - наличие портфолио, хоть какие-то примеры того, что вами написано. Будет оплачиваемое тестовое задание (с предоплатой). Объем предполагается большой, приоритет - хорошая стилистика, легкий слог, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Работа с рекламой в FB + копирайт/рерайт

    $150

    Для работы с рекламой в Facebook требуются ответственные исполнители с навыками копирайтинга/рерайтинга. От вас требуется: живой аккаунт в Facebook с вашей личной фотографией в качестве аватара;возможность привязать к FB собственную карту (желательно Приватбанка, но ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтеры на проект о сертификации

    $50

    Здравствуйте. Нужно за ближайшие 3 дня написать определенное количество коммерческих текстов про сертификацию соответствия (Россия). Приступить нужно сразу. — Оплата 60 рублей — 1000 знаков без пробелов. — ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны тексты о сервисах по заработку на Ютуб

    Нужны тексты о сервисах по заработку.  Тексты пишутся для сайта, на котором будут описаны разные партнерские программы. То есть не нужно хвалить сервис. Нужно просто нейтрально его описать. Можно поискать отзывы, плюсы, минусы. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статья тематика: Уход в зимнее время" или "готовимся к зиме правильно"

    Написать статью в 1500 - 2000 символов на тему "Уход в зимнее время" или "готовимся к зиме правильно". Уход за телом, организмом, за ногтями в зимнее время. Уникальность 90% по content-watch.ru

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты для Instagram на тему одежды

    Инстамагазину женской одежды требуется копирайтер для написания 15 текстов. Цель написания - персонализация страницы, удержание аудитории. С учётом специфики площадки нужны не сухие "простыни" текста, а тезисно ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад