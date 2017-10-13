Отзывы на Маркет от проверенных профилей

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок301 просмотр

Добрый день, Нужно написать отзывы 10 шт.

Для магазина https://goo.gl/8CbfSG

Размещать надо будет размещать по 1 в 1 день.

Напишите только сначала сюда эти отзывы сюда.

Оценки надо будет ставить 5, 4, пару 3

В отзывах особо не хвалить сами продукты и магазин.

Акцент надо сделать больше на доставке, соблюдения сроков, лучше персоналиизровать на именах менеджерах, типа менеджер Ольга очень помогла и т.д.

Немного разбавить граматическими ошибками.

8 лет назад
shweder
Марат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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