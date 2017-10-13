Отзывы на Маркет от проверенных профилей

Добрый день, Нужно написать отзывы 10 шт.

Для магазина https://goo.gl/8CbfSG

Размещать надо будет размещать по 1 в 1 день.

Напишите только сначала сюда эти отзывы сюда.

Оценки надо будет ставить 5, 4, пару 3

В отзывах особо не хвалить сами продукты и магазин.

Акцент надо сделать больше на доставке, соблюдения сроков, лучше персоналиизровать на именах менеджерах, типа менеджер Ольга очень помогла и т.д.

Немного разбавить граматическими ошибками.