Нужен талантливый копирайтер

Всем привет, ищет таланта для написания контента от первого лица (девушка, основатель Digital Agency) для группы вконтакте. Необходимо писать в таком стиле https://vk.com/hellosales , https://vk.com/boldbro *обязательно, придумывать креативные и интересные - стать как это делается в группе которые скинул вышел для примера.

Иногда можно использовать не цензурную лексику, проще говоря - создать в группе ажиотаж, общение, показать свою компетенцию, дать мотивацию людям, полезный совет и т.д. Планируем делать 2-3 поста в неделю, но они должны быть очень мощными. Сейчас необходимо придумать одну тему для статьи и коротко описать ее именно с той подачей контента с которой вы будете дальше создавать весь ажиотаж.