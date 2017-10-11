нужен копирайтер который разбирается в данной тематике, для написания нескольких статей по незаполненным экспертизам.

просьба, тех, то не уверен в своих силах, если не разбираетесь о чем будет речь - пропустить подачу заявки на проект.

ждем ваших предложений. дальше будем выбирать кандидатов.

портфолио по данной тематике приветствуется.