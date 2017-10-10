Написать и добавить отзывы на otzovik и irecommend

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Закрыт2 заявки226 просмотров

Требуется написание (копирайт высокого уровня) и добавление двух разных отзывов на два сервиса: 

1) irecommend 

2) otzovik 

Требование: наличие аккаунта (желательно и там, и там) с историей, рейтингом. Чем выше рейтинг, тем больше оплата. Фото предоставим. 

Тематика: дом и уют, сантехника

8 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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