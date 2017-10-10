Написать и добавить отзывы на otzovik и irecommend

Требуется написание (копирайт высокого уровня) и добавление двух разных отзывов на два сервиса:

1) irecommend

2) otzovik

Требование: наличие аккаунта (желательно и там, и там) с историей, рейтингом. Чем выше рейтинг, тем больше оплата. Фото предоставим.

Тематика: дом и уют, сантехника