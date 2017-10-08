Требуется копирайтер

$51
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок138 просмотров

бюджет 3000р 

во вложении два файла 

в описание подобрать картинки 

Коммерческое предложение 2017-10-03 для БЛАНК НА ПРАВКУ.doc 

первая страница коммерческое предложение 

стр 2 КАМИНО (KAMINO), стр 3 ЧЕСТЕР (CHESTER): расписать способы ухода, плюсы и минусы каждого изделия 

стр 4 описание возможности использовать камино и честер вместе, преимущества данной истории 

совместить историю двух видов товаров КАМИНО И ЧЕСТЕР. 

стр 5 описание материала МУЛИТЕКС (MULITEX) 

стр 6 описание материала ULTRATEX COVER 

ultratex описание.doc 

расписать технологию ULTRATEX 

8 лет назад
viktorya1989
Виктория 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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