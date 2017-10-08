Необходимо написать ТЗ на личный кабинет пользователя для учебного заведения. Объем работ примерно 80-120 часов (оплата по фактическим трудозатратам). Документация пишется этапами в confluence. Один из десятка разделов практически задокументирован. Почти ...
Требуется копирайтер
бюджет 3000р
во вложении два файла
в описание подобрать картинки
Коммерческое предложение 2017-10-03 для БЛАНК НА ПРАВКУ.doc
первая страница коммерческое предложение
стр 2 КАМИНО (KAMINO), стр 3 ЧЕСТЕР (CHESTER): расписать способы ухода, плюсы и минусы каждого изделия
стр 4 описание возможности использовать камино и честер вместе, преимущества данной истории
совместить историю двух видов товаров КАМИНО И ЧЕСТЕР.
стр 5 описание материала МУЛИТЕКС (MULITEX)
стр 6 описание материала ULTRATEX COVER
ultratex описание.doc
расписать технологию ULTRATEX
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно писать порядка 100 вопросов, для раздела FAQ, в месяц по тематике "автозапчасти".Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей о заговорах. Размер статей - 5-9 тыс.зн. Стоимость - 30/1000. Работу могут выполнить даже новички, главное условие - грамотность, содержательность и уникальность по text.ru - не менее ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
можно ссылаться на чужие статьи и даже копировать часть их текста. Остновная задача писать о перспективе применения устройства в том числе как оно будет применено при анализе *иных газов* (на сайте понятно станет healthmonitor.pro)Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен текст на главную страницу сайта. Основное наплавление ювелирной мастерской это изготовление ювелирных украшений на заказ. Нужно : 2000-2500 символов 250-300 слов. http://moscow-uvelir.ru Хотелось бы что бы текст соответствовал последним условиям поиска Yandex и Google ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть сайт nadoremont.com Его только запустили, там пока что всего 12 статей. Сейчас надо написать еще 15, ТЗ скину понравившимся кандидатам. Это где-то 200 тыс знаков. Срок примерно неделя-полторы (могу разбить на пару ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать новый текст на страницу http://lastrada-sochi.ru/. Объем 2-2,5 тыс. зн. Размещенный в настоящее время трудночитаемый и неестественный. Вхождения не важны, важно чтобы посетитель понял, что ресторан именно семейный, там проходят интересные мастер- классы для ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны тексты по 3-5000знаков, копирайт или качественный рерайт: 1. Мансардные лестницы. 2. Мансардные окна. Виды, применение в интерьере, материалы, конструктив аксессуары, монтаж. Статьи на сайт коттеджного поселка. Очень ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $35
Добрый день. Недобросовестный конкурент сделал негативный вброс информации по определенной услуге в индустрии красоты. Эта негативная информация не соответствует действительности, но теперь это нужно объяснить потенциальным клиентам. Нужно профессионально обработать эту информацию и сделать контр-статью в ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $12
Всем привет! Необходимо составить к каждой из приложенных картин по 7 вопросов, а к каждому вопросу - по 3 ответа. Все вопросы должны касаться только визуальной части произведений (содержание, цвета и ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен8 лет назад