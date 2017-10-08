Нужно написать новый текст на страницу http://lastrada-sochi.ru/. Объем 2-2,5 тыс. зн. Размещенный в настоящее время трудночитаемый и неестественный. Вхождения не важны, важно чтобы посетитель понял, что ресторан именно семейный, там проходят интересные мастер- классы для ...
Нужен копирайтер
Добрый день! Есть сайт nadoremont.com
Его только запустили, там пока что всего 12 статей. Сейчас надо написать еще 15, ТЗ скину понравившимся кандидатам. Это где-то 200 тыс знаков. Срок примерно неделя-полторы (могу разбить на пару человек).
По оплате 75 рублей/1000 знаков.
Оставляйте ваши отзывы тут с примерами работ! Обязательно перед тем как оставлять заявку ознакомьтесь с сайтом, статьи не просто тупой рерайт – это и полезные рекомендации, и обзоры и мастер-классы.
Заявки фрилансеров
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