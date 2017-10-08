Нужен копирайтер

Добрый день! Есть сайт nadoremont.com

Его только запустили, там пока что всего 12 статей. Сейчас надо написать еще 15, ТЗ скину понравившимся кандидатам. Это где-то 200 тыс знаков. Срок примерно неделя-полторы (могу разбить на пару человек).

По оплате 75 рублей/1000 знаков.

Оставляйте ваши отзывы тут с примерами работ! Обязательно перед тем как оставлять заявку ознакомьтесь с сайтом, статьи не просто тупой рерайт – это и полезные рекомендации, и обзоры и мастер-классы.