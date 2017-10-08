Написать продающий текст на главную страницу ресторана

Добрый день. Недобросовестный конкурент сделал негативный вброс информации по определенной услуге в индустрии красоты. Эта негативная информация не соответствует действительности, но теперь это нужно объяснить потенциальным клиентам. Нужно профессионально обработать эту информацию и сделать контр-статью в ...