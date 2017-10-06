Нужен копирайтер для написания статей по женской тематике. Пример возможных тем:

1. 5 причин почему не стоит молодой маме заезжать на АЗС

2. Как выбрать правильный автомобиль для молодой мамы

3. Как избавиться от привычки стоять в очередях на АЗС

4. Как избавиться от привычки стоять в пробках

5. Женщина за рулем. Мужской взгляд

Интересует, цена за 1000 знаков и возможный объем знаков в мес