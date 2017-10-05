Копирайт на велосипедную тематику

Необходимо написать информационные статьи (около 25) на велосипедную тематику для интернет-магазина: как выбрать велосипед, как подобрать по росту, чем отличаются классы велосипедов и так далее.

Уникальность не ниже 90%, грамотность, никакой воды, только конкретика, статьи для людей, должны читаться легко.

Для написания качественных статей и отсутствия спорных моментов необходимо разбираться в велосипедах, понимать их устройство не только на бумаге.

Вода, ошибки, бесполезная информация, трудности для восприятия читателя - текст отправляем на доработку.

Первая статья - тестовая.

Примерный объем статьи 3к-4к символов без пробелов. В заявке укажите стоимость ваших услуг.