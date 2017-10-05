Требуется написать статью на 2300 знаков без пробелов. Тема "Отдых в Медвежьегорске". Оплата 15 грн/1000 символов.
Копирайтинг про экстримальный спорт
Разыскиваем человека который активно увлекается экстримальным спортом и в целом ведет активный образ жизни. Интересующие категории:
- Сноубординг
- Горные лыжи
- Серфинг
- Трекинг
- Восхождения
- Альпинизм
- Скалолазанье
- Дайвинг
Наша компания представляет собой агрегатор активных туров (http://camplike.ru), так что статьи хоть и не должны быть продающими, но ссылку на ресурс вставлять в любом случае будет необходимо :)
Размещаться планируем в нашем блоге + на сторонних ресурсах типа тонкости.ру и другие.
Товарищи экстремалы копирайтеры, мы ждем вас!
Заявки фрилансеров
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