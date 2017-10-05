Копирайтинг про экстримальный спорт

Разыскиваем человека который активно увлекается экстримальным спортом и в целом ведет активный образ жизни. Интересующие категории:

Сноубординг

Горные лыжи

Серфинг

Трекинг

Восхождения

Альпинизм

Скалолазанье

Дайвинг

Мы видим вашу работу в том, что бы совместно с редактором (он у нас уже есть) придумать интересную тему (тут мы будем полагаться на вас) и далее написать подробную статью про это. Очень важно, что бы вы понимали в 1-2 категорий очень хорошо, и могли подробно рассказать про свой опыт.

Наша компания представляет собой агрегатор активных туров (http://camplike.ru), так что статьи хоть и не должны быть продающими, но ссылку на ресурс вставлять в любом случае будет необходимо :)

Размещаться планируем в нашем блоге + на сторонних ресурсах типа тонкости.ру и другие.

Товарищи экстремалы копирайтеры, мы ждем вас!