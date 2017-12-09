Написать тексты для категорий этнического интернет-магазина

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Завершен13 заявок274 просмотра

Доброго времени суток!

Требуется написать тексты для категорий этнического интернет-магазина (gangotri.ru).

Объем: 50 категорий, размер текстов от 500 до 3000 символов. С ключевыми фразами.

ТЗ на тексты и как писать расскажу. Требования стандартные.

Нужно начать в ближайшее время и закончить (край) к конце месяца.

Стоимость 70 руб. за 1000 знаков.

Прошу оставлять заявки.

Спасибо за внимание.

8 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mora_sky
Марина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$53
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

mora_sky
Марина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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