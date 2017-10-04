Требуется написание и РАЗМЕЩЕНИЕ (со своих или каких-либо других) положительных отзывов в каталогах Яндекс справочника организаций, Флампе, Zoon, 4geo, Google...может ещё где подскажете. Тематика - автосервис. Так же надо знать цену за отзыв.
Автор с опытом на тематику цветоводства
Нужно написать 40 экспертных статей по теме домашнего цветоводства.
Требования:
- Глубокое знание и понимание предмета статей. Личный опыт.
- Соблюдение ТЗ - ссылка при личном общении.
- Ответственность и пунктуальность.
- Все должно быть по делу, по существу, разложено, чтобы не было ощущения, что текст ради текста.
- Будет плюсом профильное образование (филологи, журналисты, лингвисты)
Прогрессивная шкала оплаты и др. плюшки.
В отклике хотелось бы видеть:
- Ваш опыт в написании текстов.
- Проекты в которых принимали участие.
- 2-3 ваших текста.
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