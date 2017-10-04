Автор с опытом на тематику цветоводства

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Закрыт3 заявки183 просмотра

Нужно написать 40 экспертных статей по теме домашнего цветоводства. 

Требования: 

  • Глубокое знание и понимание предмета статей. Личный опыт.
  • Соблюдение ТЗ - ссылка при личном общении.
  • Ответственность и пунктуальность.
  • Все должно быть по делу, по существу, разложено, чтобы не было ощущения, что текст ради текста.
  • Будет плюсом профильное образование (филологи, журналисты, лингвисты)
Оплата Сбер/WMR. Цена будет зависеть от качества написанных вами материалов. Базовая - от 45р за 1000 збп. 

Прогрессивная шкала оплаты и др. плюшки.

В отклике хотелось бы видеть:

  • Ваш опыт в написании текстов.
  • Проекты в которых принимали участие.
  • 2-3 ваших текста.
8 лет назад
Solomon321
Иван 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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