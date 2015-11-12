Solomon321

Тимур компетентен в своем деле, достоин самых лестных эпитетов по качеству, срокам, коммуникации. Работать с ним легко, понимает суть задачи, не надо объяснять одно и тоже по несколько раз разными словами. Сделал сверх того, что требовалось. Теперь знаю к кому обратиться и быть спокойным результат. Благодарю, Тимур!