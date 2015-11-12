Solomon321

Иван Solomon321

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Скайп: Dimm-3544

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
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  • Нужен Контент-менеджер

    Здравствуйте. Нужен КМ для оформления 20 публикаций на сайте. Схема работы: 1. Прочитать статью 2. С помощью плагина добавить опрос 3. Оформить публикацию (подобрать миниатюру, картинки, видео) Чего делать НЕ ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для инфосайта

    Нужен лого для инфосайта банковской тематики. 2 варианта Просто запилить адекватную картинку. Для профи - 10 минут.  Расположение элементов хорошо тут:  http://joxi.ru/RmzZ4nNc0PDdkm http://joxi.ru/4Akq4MaTywD5Nm http://joxi.ru/brRZWBGcJlD6Kr http://joxi.ru/vAWnadvc1MZlM2 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для сайта

    Здравствуйте. Нужен логотип для инфосайта банковокой тематики.  2 цвета2 вариантавысокое качествомалый вес200р. Просто запилить адекватную картинку. Для профи - 10 минут.

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект по дом. цветоводству

    Здравствуйте. Ищу авторов на проект по дом. цветоводству. Нужны грамотные по смыслу тексты, без воды, тавтологии, ошибок. Оплата 30-35 руб./1000! Около 100 статей. Быстрая проверка! Статьи пишутся по плану, что облегчает и ускоряет ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактура текстов огородной тематики

    Здравствуйте. Нужна редактура текстов. Что понимаю под редактурой: изменение структуры статьи, устранение стилистических, логических, фактических ошибок; перестройка предложений;  удаление излишних повторов, ликвидация двусмысленности. Доступы к платным сервисам будут предоставлены. ...

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Авторы на узкотематичный мед. проект

    Здравствуйте! Нужен автор для написания статей 30 на тематику современных методов диагностики. Требования:  Мед. образование, опыт работы рентгенологом либо глубокое знание и понимание предмета статей.Соблюдение ТЗ - ссылка при личном общении.Ответственность и ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вычитка мед. текстов

    Проекту по грыжам требуются услуги мед. эксперта. Необходимо вычитать статьи для устранения медицинской несуразицы, бреда, недостоверной информации и, если необходимо, добавить мед. термины по определенному сервису. Цена 10-12руб за 1000сбп. либо 100руб ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автор с опытом на тематику цветоводства

    Нужно написать 40 экспертных статей по теме домашнего цветоводства.  Требования:  Глубокое знание и понимание предмета статей. Личный опыт.Соблюдение ТЗ - ссылка при личном общении.Ответственность и пунктуальность.Все должно быть по делу, по существу, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Авторы для описания клиник

    Здравствуйте! Нужен автор для написания статей на мед. тематику(описания клиник). Нужно более 250 текстов по 1500-2500 в каждом. Требования: Соблюдение ТЗ - ссылка при личном общении.Ответственность и пунктуальность.Не писать "копирайтерским языком". Все ...

    Написание статей
    Рерайтинг22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Корректор для правки текстов

    $112

    Здравствуйте, ув. фрилансеры! Требуется редактор/корректор для правки 131 текстов на сайте. Оплата фикс. 50р. за 1 документ. Весь проект 6550руб Требования: Профильное В.О, опыт работы. Детали в личной ...

    Редактирование и Корректура46 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 30 Статей на цветочный проект

    Здравствуйте, ув. авторы. Требуется 30 текстов для цветочного проекта. Оплата 35/1000збп, WMR ТЗ скину при обращении в личку. ТЗ состоит из: плана статьитребований к текстутребований по проверке текстовВ ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг каталога + косультация

    Здравствуйте, ув. фрилансеры! Необходимо спарсить клиники по определенной проблеме со здоровьем и на этой основе создать каталог клиник на движке WP. Есть весь инструментарий и примеры как это должно выглядеть. Детали обсуждаем в ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент-менеджер на проект FB

    $125

    Требуется сотрудник на постоянную занятость для поиска вирусных (набравших большую популярность) материалов в сети, наполнения ими сайта и страницы в фейсбук Обязанности: Поиск интересных публикаций для страницы facebook (с помощью специального сервиса), 10-12 ...

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать ватермарк

    $3

    Приветствую, ув. дизайнеры! Требуется нарисовать ватермарк для защиты коллажей(картинок) от копирования. Срок сутки Оплата вмр, сайт скину в личку

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт мед. тематика

    Здравствуйте, ув. авторы. Требуется рерайт медицинских статей (заболевания опор-двиг аппарата) по ТЗ. Ближайший объем 500-700тыс. збп. Цена  45р/1000збп Требования: https://docs.google.com/document/d/18rozHglmKwHUeboa6iEzVcf1UC8RGZYf4xbb3pAFprs/edit Оплата WMR, Сбер. В заявке указывайте скайп, ссылки на ваши работы/портфолио. Опыт написания ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать шаблон WP

    Оптимизировать шаблон WP согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Сократить  количество запросов к бд Настроить один плагин Доработать кнопки соц. шаринга, подробнее в личку

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт рецепты в мультиварке

    Здравствуйте, ув. авторы. Необходимо написать 600 статей кулинарный проект. Что вы получаете работая со мной: 1 Четкое, понятное ТЗ 2 Быструю проверку текстов, быструю оплату.  3 Работу с прямым заказчиком - ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн группы вконтакте

    $7

    Проработать дизайн баннера для группы вконтакте, идентичный дизайну сайта.  Оплата 500р. ВМР по факту. Без предоплат Подробности в личку. Не рассматриваю заявки без потрфолио и примеров выполненных работ Контакты сэкономят массу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн группы вконтакте

    $6

    Проработать дизайн баннера для группы вконтакте, идентичный дизайну сайта.  Оплата 500р. ВМР по факту. Без предоплат Подробности в личку. Не рассматриваю заявки без потрфолио и примеров выполненных работ Контакты сэкономят массу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

timaamelin
Тимур 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Логотип для инфосайта
Крайне вежливый и позитивный заказчик , оплата быстрая, мои рекомендации ++
Тимур компетентен в своем деле, достоин самых лестных эпитетов по качеству, срокам, коммуникации. Работать с ним легко, понимает суть задачи, не надо объяснять одно и тоже по несколько раз разными словами. Сделал сверх того, что требовалось. Теперь знаю к кому обратиться и быть спокойным результат. Благодарю, Тимур!
Ответный отзыв
kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать ватермарк
Спасибо за проект! Все оперативно обсудили, постановка задачи четкая, оплата своевременная
Замечаний, вопросов нет. Анна выполнила все пожелания.
Ответный отзыв
vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Дизайн группы вконтакте
Хороший заказчик. Четкое представление того, что нужно. Позитивное отношение к инициативе. Моментальная оплата.
Отличный специалист! Проект выполнил менее чем за 12 часов, предложил несколько вариантов решения, учел пожелания, внес правки. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Mellivora
Елена 
32 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Написать 1 текст
Отличный заказчик, сотрудничество состоялось. Моментальная оплата. Рекомендую.
В рамках поставленной задачи, автор правился с текстом на отлично. Переделок и исправлений не потребовалось. Текст сдан раньше дедлайна.
Ответный отзыв
nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$110
10 баллов
10 лет назад
Натяжка дизайна
CSSJavaScriptWordPress
Иван отличный заказчик, в процессе работы не возникало никаких проблем. Сотрудничеством доволен на 110%, надеюсь будем работать еще. Однозначно рекомендую.
Могу порекомендовать как классного специалиста. Артем качественно и быстро выполнил задачу, постоянно находился на связи, быстро и точно проводил необходимые корректировки, вносил изменения, не оговоренные в ТЗ. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
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