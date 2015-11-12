Solomon321

Здравствуйте. Нужен КМ для оформления 20 публикаций на сайте. Схема работы: 1. Прочитать статью 2. С помощью плагина добавить опрос 3. Оформить публикацию (подобрать миниатюру, картинки, видео) Чего делать НЕ ...
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен лого для инфосайта банковской тематики. 2 варианта Просто запилить адекватную картинку. Для профи - 10 минут. Расположение элементов хорошо тут: http://joxi.ru/RmzZ4nNc0PDdkm http://joxi.ru/4Akq4MaTywD5Nm http://joxi.ru/brRZWBGcJlD6Kr http://joxi.ru/vAWnadvc1MZlM2 ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужен логотип для инфосайта банковокой тематики. 2 цвета2 вариантавысокое качествомалый вес200р. Просто запилить адекватную картинку. Для профи - 10 минут.Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Ищу авторов на проект по дом. цветоводству. Нужны грамотные по смыслу тексты, без воды, тавтологии, ошибок. Оплата 30-35 руб./1000! Около 100 статей. Быстрая проверка! Статьи пишутся по плану, что облегчает и ускоряет ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужна редактура текстов. Что понимаю под редактурой: изменение структуры статьи, устранение стилистических, логических, фактических ошибок; перестройка предложений; удаление излишних повторов, ликвидация двусмысленности. Доступы к платным сервисам будут предоставлены. ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужен автор для написания статей 30 на тематику современных методов диагностики. Требования: Мед. образование, опыт работы рентгенологом либо глубокое знание и понимание предмета статей.Соблюдение ТЗ - ссылка при личном общении.Ответственность и ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Проекту по грыжам требуются услуги мед. эксперта. Необходимо вычитать статьи для устранения медицинской несуразицы, бреда, недостоверной информации и, если необходимо, добавить мед. термины по определенному сервису. Цена 10-12руб за 1000сбп. либо 100руб ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать 40 экспертных статей по теме домашнего цветоводства. Требования: Глубокое знание и понимание предмета статей. Личный опыт.Соблюдение ТЗ - ссылка при личном общении.Ответственность и пунктуальность.Все должно быть по делу, по существу, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужен автор для написания статей на мед. тематику(описания клиник). Нужно более 250 текстов по 1500-2500 в каждом. Требования: Соблюдение ТЗ - ссылка при личном общении.Ответственность и пунктуальность.Не писать "копирайтерским языком". Все ...Рерайтинг22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $112
Здравствуйте, ув. фрилансеры! Требуется редактор/корректор для правки 131 текстов на сайте. Оплата фикс. 50р. за 1 документ. Весь проект 6550руб Требования: Профильное В.О, опыт работы. Детали в личной ...Редактирование и Корректура46 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, ув. авторы. Требуется 30 текстов для цветочного проекта. Оплата 35/1000збп, WMR ТЗ скину при обращении в личку. ТЗ состоит из: плана статьитребований к текстутребований по проверке текстовВ ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, ув. фрилансеры! Необходимо спарсить клиники по определенной проблеме со здоровьем и на этой основе создать каталог клиник на движке WP. Есть весь инструментарий и примеры как это должно выглядеть. Детали обсуждаем в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $125
Требуется сотрудник на постоянную занятость для поиска вирусных (набравших большую популярность) материалов в сети, наполнения ими сайта и страницы в фейсбук Обязанности: Поиск интересных публикаций для страницы facebook (с помощью специального сервиса), 10-12 ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Приветствую, ув. дизайнеры! Требуется нарисовать ватермарк для защиты коллажей(картинок) от копирования. Срок сутки Оплата вмр, сайт скину в личкуЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, ув. авторы. Требуется рерайт медицинских статей (заболевания опор-двиг аппарата) по ТЗ. Ближайший объем 500-700тыс. збп. Цена 45р/1000збп Требования: https://docs.google.com/document/d/18rozHglmKwHUeboa6iEzVcf1UC8RGZYf4xbb3pAFprs/edit Оплата WMR, Сбер. В заявке указывайте скайп, ссылки на ваши работы/портфолио. Опыт написания ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Оптимизировать шаблон WP согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Сократить количество запросов к бд Настроить один плагин Доработать кнопки соц. шаринга, подробнее в личкуВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, ув. авторы. Необходимо написать 600 статей кулинарный проект. Что вы получаете работая со мной: 1 Четкое, понятное ТЗ 2 Быструю проверку текстов, быструю оплату. 3 Работу с прямым заказчиком - ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $7
Проработать дизайн баннера для группы вконтакте, идентичный дизайну сайта. Оплата 500р. ВМР по факту. Без предоплат Подробности в личку. Не рассматриваю заявки без потрфолио и примеров выполненных работ Контакты сэкономят массу ...Завершен9 лет назад
- $6
Проработать дизайн баннера для группы вконтакте, идентичный дизайну сайта. Оплата 500р. ВМР по факту. Без предоплат Подробности в личку. Не рассматриваю заявки без потрфолио и примеров выполненных работ Контакты сэкономят массу ...Закрыт9 лет назад
- $7
Нужен эксперт на сайт по урологии для проверки и редактуры семантики. Для более оперативной связи оставляйте свои контакты.Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт9 лет назад