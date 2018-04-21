Редактура текстов огородной тематики

Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки304 просмотра
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Здравствуйте. Нужна редактура текстов. Что понимаю под редактурой:

изменение структуры статьи, устранение стилистических, логических, фактических ошибок;

перестройка предложений; 

удаление излишних повторов, ликвидация двусмысленности.

Доступы к платным сервисам будут предоставлены.

Требования:

Филологическое В. О. (обязателен скан диплома)

Опыт

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Оплата 50р/ статья или 8р/1000сбп 

Оплата сбер, wmr.

Подробности в личной переписке.

6 лет назад
Solomon321
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад