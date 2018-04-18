Корректура текста в газете

$16
Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок178 просмотров
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Выпуск корпоративной газеты необходимо вычитать и внести правки.

6 лет назад
spunder
Сергей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад