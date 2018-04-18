Отредактировать текст про Python и другие языки программирования

Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок392 просмотра
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Всем привет!

Задача - отредактировать тексты вебинаров про php, python, html, java и др. языки. Расшифровка готова, надо вычитать, выбросить лишнее, отредактировать, вставить картинки по теме.

Python
6 лет назад
rcr
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад