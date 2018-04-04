Дипломная работа доработка

ТЕМА: «Разработка рабочих эталонов и локальных схем»

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 Метрологическое обеспечение технических средств при разработке и эксплуатации на производстве 1.1 Понятие поверки, ревизии и экспертизы измерительных средств и их особенности 1.2 Метрология аттестации измерений и испытаний, осуществление контроля 1.3 Общая характеристика и виды локальных поверочных схем при измерениях 2 Использование рабочих эталонов 2.1 Применение образцовых средств измерений 1-го и 2-го разряда 2.2 Применение образцовых средств измерений 3-го и 4-го разряда 3 Физические эффекты и градуировка измерительного средства на производстве 3.1 Физические эффекты измерительного средства на производстве единиц массового и объемного расходов жидкости 3.2 Градуировка измерительного средства на производстве единиц массового и объемного расходов жидкости 4 Разработка по проектировке рабочего места 4.1 Проект рабочего места и его основные положения 4.2 Нормы и требования к организации рабочего места ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). Требования и нормы ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендованное)

etxt от 70%.

думаю здесь более подойдут кориолисовые расходомеры Micro Motion

в метрологии информация должна быть актуальна на момент написания, вся документация и прочее.

работа есть