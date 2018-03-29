Перенести информацию с фото в текст

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок391 просмотр
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Всем привет!

Задача простая! Есть сканы документа нужно со скана информацию перенести в Word или Excel!

Пример отправлю по запросу в приват!

Сделать нужно 8 страниц А4

Выполнить нужно сегодня к вечеру!

Оплата по факту!

Делаете работу - скидываете скриншот с ватермарк - утверждаем - оплачиваю - присылаете работу!

Касательно региона только с Украины так как нет возможности оплаты в Россию!

Всем спасибо!

6 лет назад
Serjio_Bellini
Сергей 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад