Проверить рубрикацию веб страниц

Требуется составить 100 технических заданий для авторов. Что нужно делать: 1. На основе существующих данных составить развернутый план будущей статьи. 2. Корректировать готовые ключевые слова и фразы. Оплата из расчета 30руб/ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть excel таблица на google.drive, содержащая урлы веб страниц на английском языке.
Требуется просмотреть урлы и определить, имеют ли веб страницы отношение к медицине или нет
и записать результат в отдельную колонку.
Таблица содержит 410 неразмеченных урлов.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен корректор чтобы проверить 1 000 000 символов. Тематика статей - финансовая. Оплата 10 рублей за 1000 символов. В обязанности будет входить: - проверка орфографических, грамматических, пунктуационных; - минимальная проверка информации описанная в статье.Редактирование и Корректура65 заявокЗакрыт6 лет назад
Проверить пару предложений текста на ошибкиЗавершен6 лет назад
Нужно проверить разделы сайта на грамматические и стилистические ошибки, с занесением в отчет и корректировкой на сайте 15 руб за 1000.Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищу человека который может проверить и исправить тексты на русском языке, исправить ошибки, прямо на сайте под WordPress. Объем примерно 25 000 знаков Требования: - Умение пользоваться WordPress - Грамотность. Отзывы по этой теме обязательны Что хочется знать перед началом ...Завершен6 лет назад
Необходимо обработка входящих запросов, который включает в себя следующие пункты: 1. Скачать описание продукции, который прислал клиент или запросить с него описание на продукцию на который ему необходимо оформление сертификата соответствия. 2. Обработать описание (документацию) в соответствии ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен пруфридинг английской статьи хорошего качества на тему пищевых добавок. Объем - 10 000 симв. Жду ваших предложений.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Ищу контент-менеджера и корректора (в одном лице) для проверки и публикации текстов 1000+ шт. В день нужно проверить от 5-10 текстов. Суть задачи:[list=1][*]На бирже etxt.ru принимаете готовые тексты от копирайтеров (информационные статьи), проверяете их на ...Редактирование и Корректура56 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Приветствую, нужно перевести текст из формата pdf в word. Онлайн распознавателем сложновато (хотя можно придумать что-то). Суть в том, что статья в формате pdf в две колонки на странице. Мне же на выходе нужен обычный ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Мне нужен человек, который сможет печатать текст в ворде. Пишите файл отправлю исполнителю))Редактирование и Корректура81 заявкаЗакрыт6 лет назад