Проверить рубрикацию веб страниц

Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки216 просмотров
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Есть excel таблица на google.drive, содержащая урлы веб страниц на английском языке.

Требуется просмотреть урлы и определить, имеют ли веб страницы отношение к медицине или нет

и записать результат в отдельную колонку.

Таблица содержит 410 неразмеченных урлов.

6 лет назад
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nataliya_nau
Наталья 
39 летИрландия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$15
7 дней
Наталья сделала задачу в срок, была на связи. Рекомендую к сотрудничеству
Отличный проект, отличный заказчик, отличная оплата) Прекрасные впечатления от сотрудничества) Рекомендую!