ТЗ-мейкер

Редактирование и КорректураЗакрыт10 заявок1088 просмотров
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Требуется составить 100 технических заданий для авторов.

Что нужно делать:

1. На основе существующих данных составить развернутый план будущей статьи.

2. Корректировать готовые ключевые слова и фразы.

Оплата из расчета 30руб/ТЗ

5 лет назад
allres
Ольга 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад