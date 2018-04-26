Корректура текстов

Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок540 просмотров
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на сайте поправить тексты, всего 103 текста, в среднем по 6000 з.б.п. 

Что нужно сделать:

  • исправить орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки
  • правка речевых и стилистических ошибок
  • проверка через сервис "Орфограммка" (доступ предоставлю)
  • уменьшение водности текста и N-грамм (биграммы, триграммы)
оплата 10р за 1000
6 лет назад
vladisi01mos
Влад 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
nina20963
Ирина 
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
53 отзыва(-1)
6 лет назад
$1
10 дней
Все хорошо, продолжаю работать.
Было приятно работать.