Корректура текстов

Требуется составить 100 технических заданий для авторов. Что нужно делать: 1. На основе существующих данных составить развернутый план будущей статьи. 2. Корректировать готовые ключевые слова и фразы. Оплата из расчета 30руб/ТЗ
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на сайте поправить тексты, всего 103 текста, в среднем по 6000 з.б.п.
Что нужно сделать:
- исправить орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки
- правка речевых и стилистических ошибок
- проверка через сервис "Орфограммка" (доступ предоставлю)
- уменьшение водности текста и N-грамм (биграммы, триграммы)
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