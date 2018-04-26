Корректура текстов

Всем привет! Задача простая! Есть сканы документа нужно со скана информацию перенести в Word или Excel! Пример отправлю по запросу в приват! Сделать нужно 8 страниц А4 Выполнить нужно сегодня к вечеру! Оплата по факту! Делаете работу - скидываете скриншот с ...