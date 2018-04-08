Распозание текста с фото

Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки268 просмотров
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Распознать и набрать текст с 10 фотографий

6 лет назад
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
dyimka
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Быстро и качественно! всем советую
Сотрудничество прошло по всем аспектам на высоком уровне. Рекомендую всем!