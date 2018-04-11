Перевести с pdf в word

$10
Редактирование и КорректураЗавершен6 заявок278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо просто по факту набрать формулы в стандартном редакторе с 13 по 59 страницу. Ничего не надо считать и не какие картинки не вставлять Набираете текст который набирается, и формулы. таблица картинки не надо.

Оплата по факту! 

Делаете работу - скидываете скриншот с ватермарк - утверждаем - оплачиваю - присылаете работу!

6 лет назад
tolik199147
32 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dyimka
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Выполнила сложную и нудную работу качественно и в срок. Соблюдая все указанные требования к работе. Остался очень доволен я.
Благодарю за проект. Хотелось бы отметить чётко поставленную задачу, своевременную проверку и оплату. Анатолий подробно объяснил нюансы в работе, что способствовало завершению проекта в оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству!