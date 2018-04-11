Перевести с pdf в word

Надо просто по факту набрать формулы в стандартном редакторе с 13 по 59 страницу. Ничего не надо считать и не какие картинки не вставлять Набираете текст который набирается, и формулы. таблица картинки не надо.

Оплата по факту!

Делаете работу - скидываете скриншот с ватермарк - утверждаем - оплачиваю - присылаете работу!