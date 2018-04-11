Вакансия - корректор, редактор текстов

Здравствуйте

Ищем человека с опытом работы копирайтером, корректором текстов.

В ваши задачи будет входить

Получение готовых текстов от авторов;

Проверка соответствия темы статьи с ее содержимым ( смысловая нагрузка);

Вычитка текстов после авторов, проверка орфографии;

Исправление стилистических ошибок в текстах;

Проверка пунктуации;

Убирать обороты и предложения содержащие "тавтологию".

Опыт работы в профессии с примерами текстов (дополнительное преимущество);

Прохождение оплачиваемого тестового задания (редактура текстов с примечаниями);

Знание, что такое «вода», «тавтологии», «уникальность», «ключевые слова», «тошнотность» .

График работы свободный, на первое время достаточно уделять работе около 3 часов в день. Оплата сдельная от 10 рублей за 1 тыс символов. Статьи обьемом 2-4 тыс символов. Для связи от вас требуется наличие Skype, а также указать время в которое можно будет с вами связаться.

Заполняйте анкету, для получения первого тестового задания по корректировке. После его прохождения мы выберем лучшего кандидата.

Анкета для заполнения - https://goo.gl/forms/hmE9SH4fq0fW1MRl1

P.S Оставлять заявку на сайте не нужно, мы рассматриваем только кандидатов заполнивших анкету.