Вакансия - корректор, редактор текстов

Редактирование и КорректураЗакрыт10 заявок440 просмотров
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Здравствуйте

Ищем человека с опытом работы копирайтером, корректором текстов. 

В ваши задачи будет входить

  • Получение готовых текстов от авторов;
  • Проверка соответствия темы статьи с ее содержимым ( смысловая нагрузка);
  • Вычитка текстов после авторов, проверка орфографии;
  • Исправление стилистических ошибок в текстах;
  • Проверка пунктуации;
  • Убирать обороты и предложения содержащие "тавтологию".
Требования:

  • Опыт работы в профессии с примерами текстов (дополнительное преимущество);
  • Прохождение оплачиваемого тестового задания (редактура текстов с примечаниями);
  • Знание, что такое «вода», «тавтологии», «уникальность», «ключевые слова», «тошнотность» .
График работы свободный, на первое время достаточно уделять работе около 3 часов в день. Оплата сдельная от 10 рублей за 1 тыс символов. Статьи обьемом 2-4 тыс символов.  Для связи от вас требуется наличие Skype, а также указать время в которое можно будет с вами связаться.

Заполняйте анкету, для получения первого тестового задания по корректировке. После его прохождения мы выберем лучшего кандидата.

Анкета для заполнения - https://goo.gl/forms/hmE9SH4fq0fW1MRl1

P.S Оставлять заявку на сайте не нужно, мы рассматриваем только кандидатов заполнивших анкету.

6 лет назад
vpachin
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад