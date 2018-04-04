Отредактировать 37 статей: грамматика, пунктуация, несоответствие

Редактирование и КорректураЗакрыт45 заявок1142 просмотра
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Ищу грамотного специалиста, который отредактирует 37 статей в word. Статьи написаны, в них необходимо исправить грамматические ошибки и несоответствия наподобие: "Таким образом, в течение 24 часов после диареи вы должны есть диету, включающую фрукты и овощи. " = есть диету. Так не говорят.

Текста в основном размером 17 000 - 25 000 симв. За 1 текст готов платить фиксировано 100руб.

6 лет назад
mall
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад