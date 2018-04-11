Обновить прайс лист в эксель

Требуется редактор для проверки 150 текстов для информационного сайта про сад и огород. Оплата: 13руб./1000сим. Вывод на webmoney Требования к редактору: - филологическое образование (предоставить копию диплома); - работать по инструкции; - быть на связи.
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Есть два файла один прайс поставщика другой выгрузка с сайта нужно актуализировать информации в файле csv.
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