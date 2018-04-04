Требуется составить 100 технических заданий для авторов. Что нужно делать: 1. На основе существующих данных составить развернутый план будущей статьи. 2. Корректировать готовые ключевые слова и фразы. Оплата из расчета 30руб/ТЗ
Надо проверить разделы сайта на грамматические и стилистические ошибки
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Нужно проверить разделы сайта на грамматические и стилистические ошибки, с занесением в отчет и корректировкой на сайте 15 руб за 1000.
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