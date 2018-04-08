Распечатать один лист и отсканировать/сфотографировать распечатку

Здравствуйте!

Сломался принтер, а нужно срочно распечатать и подписать договор, чтобы подписанным выслать обратно.

Понадобится его распечатать. Затем вписать туда мою информацию. Таким нужно отправить мне его по электронной почте или тут, на сайте, в отсканированном или сфотографированном (очень хорошего качества) виде. Это все￼(:

Буду благодарна за помощь.

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