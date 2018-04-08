Редактор для проверки 150 текстов

Редактирование и КорректураЗакрыт16 заявок406 просмотров
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Требуется редактор для проверки 150 текстов для информационного сайта про сад и огород. 

Оплата: 13руб./1000сим. Вывод на webmoney 

Требования к редактору: 

- филологическое образование (предоставить копию диплома); 

- работать по инструкции; 

- быть на связи.

6 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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