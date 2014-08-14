Добрый день! Хочу обновить свое приложение - https://itunes.apple.com/us/app/off-the-dime/id849887104?mt=8 Вставить новую иконку Изменить дизайн приложения Добавить новый функционал Убрать ненужный функционал Дизайн готов и нарезан для iPhone 5. Для iPhone 4 надо будет нарезать вам. По новому функционалу: Меню будет вот такое ...