Всем привет! Задача - отредактировать тексты вебинаров про php, python, html, java и др. языки. Расшифровка готова, надо вычитать, выбросить лишнее, отредактировать, вставить картинки по теме.
Редактирование и Корректура7 заявок
Закрыт
6 лет назад
Всем привет! Задача - отредактировать тексты вебинаров про php, python, html, java и др. языки. Расшифровка готова, надо вычитать, выбросить лишнее, отредактировать, вставить картинки по теме.
Добрый день! Хочу обновить свое приложение - https://itunes.apple.com/us/app/off-the-dime/id849887104?mt=8 Вставить новую иконку Изменить дизайн приложения Добавить новый функционал Убрать ненужный функционал Дизайн готов и нарезан для iPhone 5. Для iPhone 4 надо будет нарезать вам. По новому функционалу: Меню будет вот такое ...