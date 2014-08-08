Сделать апдейт приложения для iPhone

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка122 просмотра

Добрый день! 

Хочу обновить свое приложение - https://itunes.apple.com/us/app/off-the-dime/id849887104?mt=8

Вставить новую иконку

Изменить дизайн приложения

Добавить новый функционал

Убрать ненужный функционал

Дизайн готов и нарезан для iPhone 5. Для iPhone 4 надо будет нарезать вам.

По новому функционалу:

Меню будет вот такое - https://github.com/romaonthego/RESideMenu

Новый экран «База знаний», в котором будут размещены статьи.

Новый экран «Статистика», где будет идти подсчет выполненных и брошенных задач, а также время, потраченное на выполнение задачи. Здесь будет круговой график и три линейных графика.

iOS 7, вертикальная ориентация

Бюджет - $150

Премия за соблюдение дедлайна - +50% к сумме контракта

Требования к исполнителю:

У вас должны быть познания в математике.

У вас должен быть опыт загрузки программ в Аппстор и опыт общения с Эппл в случае реджекта. Работа над приложением будет считаться выполненной, когда приложение будет опубликовано в Аппстор.

Необходимо разбить работу над приложением на этапы. По завершении каждого этапа высылать файл проекта Xcode. Тестовые файлы присылать в формате .ipa

Этапы работы над приложением должны иметь четкие сроки (премия за сроки)

Подробное ТЗ по запросу

iOS
11 лет назад
rcr
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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