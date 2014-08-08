К нам в команду нужен разработчик для длительного сотрудничества (удаленная работа). Основные требования: 1. Опыт коммерческой разработки приложений под Android от 1 года 2. Умение работать ...
Сделать апдейт приложения для iPhone
Добрый день!
Хочу обновить свое приложение - https://itunes.apple.com/us/app/off-the-dime/id849887104?mt=8
Вставить новую иконку
Изменить дизайн приложения
Добавить новый функционал
Убрать ненужный функционал
Дизайн готов и нарезан для iPhone 5. Для iPhone 4 надо будет нарезать вам.
По новому функционалу:
Меню будет вот такое - https://github.com/romaonthego/RESideMenu
Новый экран «База знаний», в котором будут размещены статьи.
Новый экран «Статистика», где будет идти подсчет выполненных и брошенных задач, а также время, потраченное на выполнение задачи. Здесь будет круговой график и три линейных графика.
iOS 7, вертикальная ориентация
Бюджет - $150
Премия за соблюдение дедлайна - +50% к сумме контракта
Требования к исполнителю:
У вас должны быть познания в математике.
У вас должен быть опыт загрузки программ в Аппстор и опыт общения с Эппл в случае реджекта. Работа над приложением будет считаться выполненной, когда приложение будет опубликовано в Аппстор.
Необходимо разбить работу над приложением на этапы. По завершении каждого этапа высылать файл проекта Xcode. Тестовые файлы присылать в формате .ipa
Этапы работы над приложением должны иметь четкие сроки (премия за сроки)
Подробное ТЗ по запросу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать мобильное приложение: Будем использовать карту города, на которой отображаются точки велопроката. Вот пример http://velobike-spb.ru/LocationsMap.aspx На точках должно отображаться , также количество свободных мест. Информация с точек велопроката будет передоваться ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать веб-браузер с минимальным функционалом, визуально схожим со стандартным Safari. Основная задачи браузера: – взаимодействие с сервером в облаке, в целях фильтрации тех или иных веб-запросов. Со стороны сервера будет ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать Firewall приложение для Android, позволяющее осуществлять фильтрацию веб-запросов (HTTP/HTTPS*) путем отправки запросов на специализированный сервер. Firewall может быть отключен только супер-юзером, знающим пинкод, выбранным при установке Firewall (что бы дети не могли его ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен локальный покер рум работающий от облака или по wi-fi под андроид, серверное приложение + клиентское, с возможностью подключиться и играть между собой до 9 игроков одновременно, рассматриваю как приложение для андроид ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется помощь с написанием кода по хранению данных приложения Android в Preferences. Ситуация: Пользователь открывает приложение и просматривает страницы. Переменная с номером страницы должна быть сохранена в Preferences и считана при следующем ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Есть сайт каталог бань города, нужно разработать приложение-каталог для смартфонов на популярные платформы. Информация должна частично подгружаться из базы данных сайта. Ищу человека, который хорошо разбирается в тематике приложений и имеет практический опыт. Так же ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт11 лет назад
Мы написали приложение под iOS, описание по ссылке http://www.timeinspector.com/ru/time-inspector-for-ios.htm Необходимо создать его аналог для Android. Изучите, пожалуйста, программу для iOS, для входа используйте след. информацию: [email protected] demo (не меняйте, пожалуйста, ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
Приветствую. Необходимо собрать Android Apk из готовых исходников при помощи grandle. Предоставлю доступ по TV. Ваши предложения.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
Надо сделать любое маленькое приложение, что бы залить в Гугл Плей. Цель - иметь свое приложение в Гугле, что бы я мог тестить на нем разные источники трафика и системы аналитики. ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт11 лет назад