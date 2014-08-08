Мелкое приложение Android

Надо сделать любое маленькое приложение, что бы залить в Гугл Плей.

Цель - иметь свое приложение в Гугле, что бы я мог тестить на нем разные источники трафика и системы аналитики.

Само приложение может быть любое, хоть калькулятор, но желательно, что бы там было хотя бы 2-3странички.

Главное, что бы это было дешево и Гугл принял его.

Жду ваших цен.