Мелкое приложение Android

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Закрыт10 заявок216 просмотров

Надо сделать любое маленькое приложение, что бы залить в Гугл Плей.

Цель - иметь свое приложение в Гугле, что бы я мог тестить на нем разные источники трафика и системы аналитики.

Само приложение может быть любое, хоть калькулятор, но желательно, что бы там было хотя бы 2-3странички.

Главное, что бы это было дешево и Гугл принял его.

Жду ваших цен.

Android
11 лет назад
Kazzyuk
Тарас 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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