Нужно разработать мобильное приложение «БАЗОВЫЕ АСАНЫ ЙОГИ” для платформы iOS (только для iPad, для iPhone не надо). Суть приложения – краткий начальный курс йоги c видеороликами базовых асан. Видеоролики ...
Мелкое приложение Android
Надо сделать любое маленькое приложение, что бы залить в Гугл Плей.
Цель - иметь свое приложение в Гугле, что бы я мог тестить на нем разные источники трафика и системы аналитики.
Само приложение может быть любое, хоть калькулятор, но желательно, что бы там было хотя бы 2-3странички.
Главное, что бы это было дешево и Гугл принял его.
Жду ваших цен.
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