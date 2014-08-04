Консультации и помощь в разработке ПО

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  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок177 просмотров

Требуется знающий человек, для платных консультаций, помощи и предложений в решении задач по разработки ПО для мобильных устройств.

Проект в стадии разработки дизайна, поэтому ищем специалиста которому бы могли делегировать разработку.

Приложения по Android и iOS.

AndroidiOS
11 лет назад
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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