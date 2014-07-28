Разработка мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок143 просмотра

Разработка мобильного приложения для android, windows phone и iso.

Примерное тз.

- Изначально планируется: автономная трансляция новостей, при загрузке новостей на сайт, новости транслируются в мобильном приложении, с онлайн уведомлением о новой новости. Так же возможна добавление новости в само приложение, без сайта, так же с онлайн уведомлением.

Интересует: примерные цены, сроки, опыт работы с мобильными приложениями.

Точное ТЗ будет выслано выбранному исполнителю.

Оплата: безопасная сделка, безналичный расчет по договору, или оплата по факту электронными деньгами.

Android
11 лет назад
fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Пофиксить 2 момента в простом андроид приложении

    Андроид приложение для samsung galaxy camera gc100 девайса http://www.samsung.com/ru/consumer/cameras-camcorders/smart-cameras/samsung-galaxy-camera/EK-GC100ZKASER приложение делает фото и сохраняет используя ряд настроек 1) после каждого фото, показывать только что сделанное фото в маленьком фрейме внизу. ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать Прототип (mob.app.) android|apple

    Необходимо написать прототип системы (мобильное приложение) Система целиком — это Автоматическая Система Управления с интерфейсом в виде мобильного приложения. Требуется программист на дну из платформ (Android или Apple) ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    Здравствуйте, необходимо создать мобильную версию сайта по покупке электронных версий книг. 1. цв. гамма как на сайте - коричнево белая 2. должны быть обязательно разделы "книги" "журнал" и "информация" 3. ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка клиентского приложения для смартфона

    Есть веб-сервер, с которым можно обмениваться данными, и на котором нужно агрегировать информацию о продажах и отчеты персонала. Требуется приложение для смартфона (клиент) и серверный модуль обеспечения функциональности и ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение (Android + iOS)

    $1500

    Направленность: Соц. ПО Платформа: Android OS, iOS Назначение: на основе интернет голосования формируется рейтинг "самых красивых" пользователей, посредством оценки их фотографий другими пользователями Взаимодействие: приложению ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Система автоматизации работы Android-устройств

    $5000

    Назначение. Массовое тестирование поведения пользователей в Android приложениях в реальных условиях. Описание. Необходимо разработать систему, которая позволит работать с виртуальными Android устройствами с помощью API. Должны быть реализованы следующие функции: - ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для Android-маркета

    Необходимо написать скрипт, который будет принимать в аргументы логин/пароль google аккаунта и устаналивать указанное приложение из Android-маркета на виртуальное устройство.

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад