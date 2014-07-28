Разработка мобильного приложения для android, windows phone и iso.

Примерное тз.

- Изначально планируется: автономная трансляция новостей, при загрузке новостей на сайт, новости транслируются в мобильном приложении, с онлайн уведомлением о новой новости. Так же возможна добавление новости в само приложение, без сайта, так же с онлайн уведомлением.

Интересует: примерные цены, сроки, опыт работы с мобильными приложениями.

Точное ТЗ будет выслано выбранному исполнителю.

Оплата: безопасная сделка, безналичный расчет по договору, или оплата по факту электронными деньгами.