Пофиксить 2 момента в простом андроид приложении

Андроид приложение для samsung galaxy camera gc100 девайса

http://www.samsung.com/ru/consumer/cameras-camcorders/smart-cameras/samsung-galaxy-camera/EK-GC100ZKASER

приложение делает фото и сохраняет используя ряд настроек

1)

после каждого фото, показывать только что сделанное фото в маленьком фрейме внизу.

2)

надпись с названием сохраненного файла писать разным шрифтом

Звучит может и непонятно, но если запустить приложение, то все будет понятно)