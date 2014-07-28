Сделать приложение на андроид, на основе местонахождения человака на карте. Сервис в виде электронного обмен визитками. подробности тз при переписке, спасибо
Пофиксить 2 момента в простом андроид приложении
Андроид приложение для samsung galaxy camera gc100 девайса
http://www.samsung.com/ru/consumer/cameras-camcorders/smart-cameras/samsung-galaxy-camera/EK-GC100ZKASER
приложение делает фото и сохраняет используя ряд настроек
1)
после каждого фото, показывать только что сделанное фото в маленьком фрейме внизу.
2)
надпись с названием сохраненного файла писать разным шрифтом
Звучит может и непонятно, но если запустить приложение, то все будет понятно)
Выбранный исполнитель
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