Пофиксить 2 момента в простом андроид приложении

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Закрыт4 заявки276 просмотров

Андроид приложение для samsung galaxy camera gc100 девайса

http://www.samsung.com/ru/consumer/cameras-camcorders/smart-cameras/samsung-galaxy-camera/EK-GC100ZKASER

приложение делает фото и сохраняет используя ряд настроек

1)

после каждого фото, показывать только что сделанное фото в маленьком фрейме внизу.

2)

надпись с названием сохраненного файла писать разным шрифтом

Звучит может и непонятно, но если запустить приложение, то все будет понятно)

Android
11 лет назад
danWolf
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ost_west
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
7 дней
Есть замечания, но если коротко - не сработались...
пока нареканий в плане сотрудничества нет.

Заявки фрилансеров

ost_west
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад