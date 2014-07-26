Мини-игра под Андроид

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Закрыт3 заявки176 просмотров

Необходимо разработать корпоративную мини-игру для Android-телефонов. Описание в приложении.

Android
11 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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