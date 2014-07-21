Приложение для Android и iOS

С целью экономии в первую очередь рассматриваю кроссплатформенную разработку на фреймворках Xamarin, PhoneGap и др. Так же жду предложений на нативной разработке.

Есть идея сделать приложение только для автомобилистов нашего города. Суть в том, что бы отправлять сообщения абоненту, зарегистрированному в приложении. Идентификатор абонента - это госномер его машины.

Подробнее в описании. Готов ответить на все вопросы.

Указывайте с чем работаете, примеры и бюджет.