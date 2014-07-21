Приложение для Android и iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки180 просмотров

С целью экономии в первую очередь рассматриваю кроссплатформенную разработку на фреймворках Xamarin, PhoneGap и др. Так же жду предложений на нативной разработке.

Есть идея сделать приложение только для автомобилистов нашего города. Суть в том, что бы отправлять сообщения абоненту, зарегистрированному в приложении. Идентификатор абонента - это госномер его машины.

Подробнее в описании. Готов ответить на все вопросы.

Указывайте с чем работаете, примеры и бюджет.

AndroidiOS
11 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров