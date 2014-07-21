Версия для ios - платформы доступна в app store https://itunes.apple.com/us/app/navimind/id881236367?l=ru&ls=1&mt=8 Необходимо реализовать аналогичную под android платформу. Мобильное приложение является навигатором внутри зданий, содержит интерактивную схему, список объектов и услуг. ...
Приложение для Android и iOS
С целью экономии в первую очередь рассматриваю кроссплатформенную разработку на фреймворках Xamarin, PhoneGap и др. Так же жду предложений на нативной разработке.
Есть идея сделать приложение только для автомобилистов нашего города. Суть в том, что бы отправлять сообщения абоненту, зарегистрированному в приложении. Идентификатор абонента - это госномер его машины.
Подробнее в описании. Готов ответить на все вопросы.
Указывайте с чем работаете, примеры и бюджет.
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