Видеопоток с андроид смартфона

Нужно разработать приложение и серверную часть для создания ір камеры из андроид смартфона.

Суть: человек запускает программу на своем андроид-смартфоне/планшете, ставит дома и получает возможность через сервер следить за домом. Минимум настроек, понятный интерфейс, хранилище, безопасность данных, смс оповещения.

Нужен программист с опытом в разработке мобильных приложений (желательно не только под андроид, но и под iOS), а так же серверной части, который сможет сделать этот сервис, а так же выступить технической поддержкой в будущем.

Оплата будет производиться по-этапно, никакой 30, 50, 100% предоплаты.

Кидайте сразу ссылки на свои проекты.