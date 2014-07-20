Разработка приложения с интеграцией Yandex Map Kit

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Необходимо реализовать приложение с интеграцией с Yandex Map Kit.

Платформы Android, iOS

Список ресторанов, кафе и баров. Сортировка по удаленности, времени работы, кухня, план меню.

Более подробная информация по запросу.

AndroidiOS
11 лет назад
laa3001
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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