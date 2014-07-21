Сделать копию приложения для android

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Закрыт7 заявок176 просмотров

Нужно создать копию моего приложения для андроид.

Оригинал на iOS https://itunes.apple.com/ru/app/thenewcrete/id880567273?mt=8

Соответственно исходники дизайна тоже есть.

Указывайте бюджет и сроки!

AndroidiOS
11 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров