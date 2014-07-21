Доработка моб.приложения андроид, разработка аналога для айос. Администрирование.
Сделать копию приложения для android
Нужно создать копию моего приложения для андроид.
Оригинал на iOS https://itunes.apple.com/ru/app/thenewcrete/id880567273?mt=8
Соответственно исходники дизайна тоже есть.
Указывайте бюджет и сроки!
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