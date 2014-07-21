Мобильное приложение под android

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Версия для ios - платформы доступна в app store https://itunes.apple.com/us/app/navimind/id881236367?l=ru&ls=1&mt=8

Необходимо реализовать аналогичную под android платформу.

Мобильное приложение является навигатором внутри зданий, содержит интерактивную схему, список объектов и услуг.

От исполнителя, для начала работы, необходимым условием является выполнение тестового задания.

AndroidiOS
11 лет назад
iQwero
Павел 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров