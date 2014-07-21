Приложение на ios + android

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Закрыт9 заявок192 просмотра

Ищу разработчиков под проект - управления финансами, на ios и android

Как пример, можно посмотреть - Budgetty

Функционал приложения:

Счета:

- Управление (создание / изменение / удаление) счетов (кошельков)

- Возможность задать счет в разных валютах

Операции:

- Добавление операций расходы / доходов

- Функция перевода денег между счетами

- Категории, создание категорий и саб-категорий

- Конвертатор валют

- ГЕО для транзакций

- транзакции

Отчеты:

- Общий обзор всех расходов и доходов

- Несколько диограмм по отчетам

- Общий обзор для быстрой навигации к транзакциям

- Фильтрация отчетов: выбор счетов, нужных категорий, итд

- Экспорт файлом отчетов в PDF

- Экспорт данных в CSV

ДАННЫЕ:

- Создание и сохранение картинки сумарного баланса в "фото"

- Синхронизация по iCloud с несколькими устройствами

- Синхронизация с iPad, web приложением

- Резервное копирование данных на iCloud, скачивание

- Восстановление данных

- Импортирование данных в CSV

- Автоматическое обновление курсов валют и ввод курса заданного пользователем

ЛОКАЛИЗАЦИЯ:

Английская и русская

Предлагайте ваши цены на сборки:

1. iphone (ios 6,7)

2. ipad (ios 6,7)

3. android

AndroidiOS
11 лет назад
burglarstar
Сумкин 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров