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Android приложение для управления движком перевода
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- speech to text
- text to speech
Бюджет обсуждается.
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