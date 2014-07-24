Android приложение для управления движком перевода

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок151 просмотр

Необходимо разработать Android приложение для управления движком перевода (движок будет или Google или от другого вендора, API которого будет предоставлено) на Android в режиме offline. Приложение также должно уметь управлять следующими сервисами

- speech to text

- text to speech

Бюджет обсуждается.

Android
11 лет назад
iKriss
Илья 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров