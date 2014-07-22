Приложение для телефона

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки197 просмотров

Разработка приложений аналога vente-privee.com

IOS, Android

ТЗ нет, ориентир этот сайт, можно зарегистрироваться и все понять

AndroidiOS
11 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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