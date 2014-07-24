Доработка поддержки Android 4.4 SIP Stack (PJSIP)

Необходимо обновление поддержки SIP фунциональности в имеющемся приложении под андроид. На данный момент приложение работает с андроидом версии до 4.1 и имеющаяся VOIP фунциональность не действует под андроид 4.4.

(Возможно постоянное сотрудничество по разработке дальнейших версий программного обеспечения, как под андроид, так и под айфон.)