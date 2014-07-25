Необхідно розробити програму для Android та iOS Це програма для волонтерського руху «Я допомагаю Україні» Програма необхідна для надання допомоги українській армії Шукаються патріотично настроєні люди, які можуть допомогти в написанні програми ...
Андроид приложение для просмотра онлайн каналов
Создать аналог приложения (НАШЕ ТВ) на гугл плей
для просмотра онлайн тв каналов.
ниже пример каналы все теже
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kino.nashetv
Заявки фрилансеров
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