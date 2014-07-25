Андроид приложение для просмотра онлайн каналов

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Закрыт6 заявок148 просмотров

Создать аналог приложения (НАШЕ ТВ) на гугл плей

для просмотра онлайн тв каналов.

ниже пример каналы все теже

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kino.nashetv

Android
11 лет назад
btct
50 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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