Необходимо приложение для iOS и Android

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок230 просмотров

Необхідно розробити програму для Android та iOS

Це програма для волонтерського руху «Я допомагаю Україні»

Програма необхідна для надання допомоги українській армії

Шукаються патріотично настроєні люди, які можуть допомогти в написанні програми безкоштовно або за невелику оплату

AndroidiOS
11 лет назад
kolodoviry
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров