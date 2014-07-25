Создать аналог приложения (НАШЕ ТВ) на гугл плей для просмотра онлайн тв каналов. ниже пример каналы все теже https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kino.nashetv
Нужно написать Андройд и IOS приложение
Нужно написать Андройд и IOS приложение по существующему API сайта. То есть сделать приложение - копию сайта по определенным функциям.
Жду предложений
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