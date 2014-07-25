Нужно написать Андройд и IOS приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт13 заявок175 просмотров

Нужно написать Андройд и IOS приложение по существующему API сайта. То есть сделать приложение - копию сайта по определенным функциям.

Жду предложений

iOS
11 лет назад
daniyarsan
Данияр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров