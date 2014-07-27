Сделать приложение на андроид

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок280 просмотров

Сделать приложение на андроид, на основе местонахождения человака на карте. Сервис в виде электронного обмен визитками. подробности тз при переписке, спасибо

Android
9 лет назад
pavel_brunki
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров